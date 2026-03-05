３月４日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、２日の時点で１リットルあたり１５９．５円となり、前の週と比べて３円高くなりました。道内のガソリン価格は、中東情勢がすでに不安定だったことから２月中旬から上昇傾向となっていて、これで３週連続の値上がりとなりました。石油情報センターによりますと、今回の価格にはアメリカなどがイランに対して行った軍事作戦の影響はまだ反映されておらず