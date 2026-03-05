きのう夜、千葉県船橋市のマンションの一室で男女2人の遺体が見つかりました。警察は身元の確認を進めるとともに事件の可能性も視野に調べています。きのう午後7時すぎ、船橋市湊町のマンションで「娘が仕事を無断欠勤したと連絡を受けて自宅にきたが、チェーンがかかっており、室内が確認できない」と住人の父親から通報がありました。警察と消防が室内を確認したところ、男女2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、男性