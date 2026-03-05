せっかくスマホやタブレットを新調したのに、Wi-Fi通信が遅くてネット動画再生やアプリのアップデートがモタつく、なんてことはありませんか？ それ、もしかすると無線LANルーターが古いままの可能性があります。 自宅のルーターはいつ購入したものか覚えていますか？ 15年前ならWi-Fi 4規格（2009年登場）、10年前ならWi-Fi 5規格（2013年登場）のものかもしれません。 Wi-Fi規格は年々進化していて、iPhone 16以降の機種は