西武は5日、シーズンの本拠開幕戦となる31日のオリックス戦（18時、ベルーナD）で、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプ（HP）で銅メダルに輝いた小野光希（22）が始球式を行うと発表した。小野は地元の埼玉県出身。球団を通じて「今回、地元埼玉の球団である埼玉西武ライオンズのホーム開幕戦という特別な日にお声がけをいただき、とてもうれしいです！初めての始球式なので少し緊張もありますが、自分