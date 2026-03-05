１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、ジョリーが４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。２日に離婚を発表した元妻の清水ゆりとともに動画に出演した。「【離婚】ジョリーと清水、これが最後の動画です」とのタイトルで、公園で２ショットで撮影した様子を公開。ジョリーは「僕たち離婚することになりました。もうすでに家も別々に住んでいて。今日は会うの