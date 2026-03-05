3回連続で延期となっていた小型ロケット「カイロス3号機」が5日11時過ぎ、和歌山県串本町から打ち上げられましたが、飛行中断措置が取られました。現場から大本亮記者が中継です。串本町にある見学会場です。午前11時10分に、私の後ろの山の奥の発射場からロケットは打ち上げられました。東京の宇宙ベンチャー企業「スペースワン」が開発した「カイロス3号機」は天候や上空の衛星の電波が悪く打ち上げ延期が続きました。きょうの4