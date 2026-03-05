ミラノ・コルティナ冬季五輪、ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）のフィーバーぶりにも負けていないのが、千葉・市川市動植物園にいる子ザル・パンチくん（６か月、オス）だ。母親代わりのぬいぐるみ「オランママ」を抱くけなげな姿が世界中で大バズリ。最近では“ともだち”もでき、オランママ離れの兆候も出てきているという。急成長するパンチくんを“秘蔵写真”とともにお届けする――。パンチくんは産後間もな