【レトロアーケードドック（GRFDSW2_RADBK）】 3月5日 ゲオオンラインストアで再販 3月6日 ゲオ400店舗で再販 価格：8,770円 ゲオは、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用のディスプレイ一体型コントローラードック「レトロアーケードドック（GRFDSW2_RADBK）」を、3月5日に公式EC「ゲオオンラインストア」にて再販した。店舗で