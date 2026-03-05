3月5日 発表 Ubisoftは3月5日、「アサシン クリード IV ブラック フラッグ」のリメイク作と思われる最新タイトル「Assassin’s Creed Black Flag Resynced」を発表した。 Ubisoftの公式ブログにて、「アサシン クリード」シリーズの最新情報が公開。2025年3月20日に発売された「アサシン クリード シャドウズ」がまもなく1周年を迎えることを記念し、最新アップデートに焦点