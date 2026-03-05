ＷＢＣ出場国によるオープン戦が４日（日本時間５日）、各地で行われた。米国はジャッジ主将の１号先制ソロなど、５人が本塁打を浴びせ、２試合連続２ケタ得点で大勝。試合は８回までで打ち切りとなった。ドミニカ共和国は主砲ソトが代表１号となる本塁打。逆転され迎えた９回にはサンタナの適時打で追いつき、引き分けた。強打のベネズエラは打線に火が付かず、連敗で本大会に臨むことになった。Ｃ組の日本が勝ち上がると、準