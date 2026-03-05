第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕する。東京ドームで行われるＣ組の開幕カードでは、１２時から台湾とオーストラリアが激突する。この日は朝から台湾ファンが東京ドームに集結。「ＴＥＡＭＴＡＩＷＡＮ」の旗を掲げ、チームのユニホームやパーカー姿で東京ドームをバックに写真撮影に臨むなど、ビッグイベントを楽しんだ。台湾は熱狂的な応援でも知られるが、朝９時過ぎには東京ドーム正面入り口付近