２３年度ロンジンワールドベストホースランキングで世界一に輝いたイクイノックスの全妹イクシード（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が、次走はフラワーＣ（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）を目標としていることがわかった。シルク・ホースクラブが５日までに、ホームページで発表した。同馬は２５年１０月の新馬戦を勝った後、右前脚の橈側手根骨の骨折が判明し、治療が進められていた。２月