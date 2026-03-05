鳥栖からシント＝トロイデンに移籍した新川志音ベルギー1部シント＝トロイデンに今冬加入した18歳のFW新川志音に、現地から熱い視線が注がれている。その高いポテンシャルにベルギーメディア「HBVL」が注目している。新川は1月にJ2のサガン鳥栖から「トップタレント」としてシント＝トロイデンに加入。現在はユースチームでの出場を続けているが、デビュー戦となったベルヘム戦でいきなりアシストを記録すると、直近のボホルト