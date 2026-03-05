栃木SCの元日本代表FW矢野貴章が今季初得点J3栃木SCの元日本代表FW矢野貴章が、3月1日開催されたJ2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第4節の横浜FC戦で今季初ゴールを決めた。大ベテランの活躍に「活躍を続けて」「どんだけ頑丈な身体してんだ」など注目を集めている。試合は3点リードの後半41分、栃木SCが相手ボールを奪って素早くカウンターを発動。鮮やかにパスをつないでFW西野太陽がワンタッチパスを矢野へ送ると、抜