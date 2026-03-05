グループBTS（防弾少年団）がソウル光化門（クァンファムン）広場で繰り広げる公演に対する期待が高まっている。Netflix（ネットフリックス）は21日午後8時に単独生中継する『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』のティーザーポスターと予告動画を公開した。予告動画でBTSのRM、JIN、SUGAR、J-HOPE、JIMIN、V、JUNG KOOKは、いつも大きな愛を送り続ける、相互補完的な関係であるARMY（アーミー、公式ファンダム名）への無限の愛を表