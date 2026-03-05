米国のトランプ政権が大規模な対イラン軍事作戦と同時に南米での組織犯罪掃討に入った。米南方軍はエクアドル当局と共に麻薬密売カルテルを狙った合同軍事行動を展開すると4日（現地時間）、明らかにした。フランシス・ドノバン米南方軍司令官は南方軍のXで「3日、エクアドルと米国の軍はエクアドル内の指定テロ組織を対象に作戦を開始した」とし「今回の作戦は中南米カリブ海地域のパートナー国家が麻薬テロという災難と戦う意志