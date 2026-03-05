いよいよWBCが開幕し、連覇をかけた侍ジャパンの戦いが始まった。ここでは前回WBCの優勝メンバーであり、初戦で大谷翔平からバトンを受け取ってマウンドに立った読売ジャイアンツ・戸郷翔征の著書『覚悟』（講談社）から一部抜粋。前回大会のハイライトともいえる「大谷翔平の雄叫び」の舞台裏や、戸郷が感じた大舞台ならではの空気感をお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】WBC前回大会の初戦で先発した大谷翔平WBC