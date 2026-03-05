元バレリーナで俳優の草刈民代（60）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫である映画監督の周防正行氏（69）と撮影で共演した際の華やかな着物ショットを公開した。【写真】「どのお着物もお似合い」私物の着物をまとった草刈民代＆周防正行氏の夫婦2ショット草刈は、家庭画報特選『きものSalon』で周防氏と共演したことを報告し、さまざまな色合いの着物をまとった夫婦ショットを複数枚披露している。草刈は、着物に興味