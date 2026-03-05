“ジャガー横田の夫”で大学教授、医師の木下博勝氏（58）が5日、芸能事務所「FIRST AGENT」に所属した。今までは『公人・著名人』として、個人的に取材・番組への出演依頼を受けていたが、事務所に入ることでメディアへの露出増や講演会、CM出演、本の出版等、アクティブな動きを目指すことになった。【写真】まるでレスラー！？ジャガー横田の19歳長男ショット木下氏は「今回、事務所に入ろうとしたのは息子の推薦なんです。