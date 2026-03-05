お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、4日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。キレのあるダンスを披露した。この日は「ナイナイミュージックフェス」の出演交渉の様子を放送。交渉のためLDH本社にノーアポで突撃した。社内で最初に遭遇したのは「FANTASTICS」。出演をかけ岡村考案の音ハメダンスバトル「ファンタスティックス対決」を繰り広げた。「EXILE」の「銀河鉄