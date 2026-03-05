スノーボード男子ハーフパイプで、２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５日、ミラノ・コルティナ五輪後の初の国内イベントに出席した。ジープのブランドアンバサダーに起用されることが、Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓジャパン株式会社より発表され、平野は「ジープは車のブランドで最初に買った車で、乗っているのはラングラー。最初は見た目のデザインにひかれて、今でも乗り続けている。アンバサダーに選ばれ