アライグマの“トリックアート”のような姿がSNSで話題を集めている。【映像】アライグマのトリックアートのような姿（実際の映像）投稿したのは、札幌市円山動物園（@marudou_fan）。アライグマのチャロ（メス、3歳）が見せた不思議な姿勢の動画をXに投稿した。床に手をついているように見えるが、実際は配管の上で横向きに休んでいる。5分ほど、終始同じ体勢のままだったという。思わずスマホを傾けたくなるチャロの姿動物