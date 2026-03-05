アーティストグループ『Number_i』がグループのインスタグラムを更新。新曲『3XL』のミュージックビデオのオフショットを公開しました。【写真を見る】【 Number_i ・神宮寺勇太 】 『3XL』ミュージックビデオのオフショット「 #Jin ver.」公開「なんて可愛い笑顔なんでしょう！」ファン反響その投稿では、「“3XL” Official Music Video - Behind the scenes  #Jin ver.」と、メンバーの神宮寺勇太さんのオフショッ