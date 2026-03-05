瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も晴れるでしょう。日中の最高気温は岡山で15度、津山と高松で14度の予想です。4日と同じくらいか高い気温になります。 6日は気圧の谷や前線の影響で雲が広がり、昼過ぎからは雨が降るでしょう。朝の最低気温は岡山で4度、津山で1度、高松で5度の見込みです。日中の最高気温は岡山で11度、津山で10度、高松で12度でしょう。日ごとの寒暖差が大きくなるため、体調