森保ジャパンの至宝のリスペクトが、大きな注目を集めている。北中米ワールドカップ（W杯）開幕まであと100日を切ったなか、W杯公式Xが「あなたは誰推し？ 新たなレジェンドが生まれるまであと100日！」と綴り、１本の動画を公開した。それは各国の代表選手が、W杯で活躍したレジェンドを挙げていくという内容だ。日本代表からは久保建英が登場。「長友佑都選手」と答えた。この発言を受けて、「長友佑都と久保建英の関係