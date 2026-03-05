北海道安平町の養鶏場で死んだニワトリが高病原性鳥インフルエンザの疑いがあるとして、道はおよそ１８万８０００羽の殺処分を始めました。殺処分が始まった安平町の養鶏場です。道によりますと、３月５日朝から肉用のニワトリおよそ１８万８０００羽の処分が始まりました。 この養鶏場では４日、死んだニワトリが見つかり、その後の遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザの疑いと判定されました。殺処分は３月９日に終わる予定