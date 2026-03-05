中国電力が上関町祝島の反原発団体を相手取り上関原発建設に向けた調査を妨害しないように求めた民事裁判で山口地裁岩国支部は5日、島民の会に対して調査を妨害しないよう命じる判決を言い渡しました。この裁判は中国電力が「上関原発を建てさせない祝島島民の会」を相手取り2022年10月に提訴したもので、上関原発建設予定海域で計画しているボーリング調査などを妨害しないよう求めていました。 中国電力は2019年以降3度