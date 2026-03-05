３月４日は十勝地方を中心に大雪となりました。観測史上２番目の降雪量となった広尾町では、５日朝から住民が雪かきに追われています。大雪から一夜明けた広尾町です。５日午前３時までの２４時間降雪量は６９センチと、観測史上２番目となりました。（マチの人）「やっぱり大変ですね。重たいのでかわいている雪より体にこたえます」（マチの人）「（ことしは雪が）少なかったです。おとといまで積雪ゼロだったんですよ」広尾の５