高校野球の7イニング制については、様々な意見が出ている(C)ACPHOTO第98回選抜高校野球大会が3月19日に甲子園球場で開幕します。32校による熱戦に注目が集まる中、SNS上で高校野球ファンの間では「もう一つの問題」に対する議論が活発に展開されています。高校野球7回制導入に対する論争です。 【関連記事】イチロー氏も「野球じゃない」と異を唱えた7回制はなぜ導入に進むのか？結論ありきの進め方に現場で募る“疑問”【