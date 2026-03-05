石川県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均価格は157円80銭となり、4週連続で上昇しました。イラン情勢を受けて原油価格が上昇していて、今後さらに高騰する可能性があります。2日時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は前の週より1円20銭高い157円80銭でした。値上がりは4週連続で、157円台をつけるのは去年12月以来、およそ2か月半ぶりです。アメリカとイスラエルの攻撃を受け、イランが原油輸