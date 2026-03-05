第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームでのオーストラリア─台湾戦で幕を開ける。試合前会見に出席したオーストラリア代表のアーロン・ホワイトフィールド外野手（29）は2大会連続の1次ラウンド突破へ意気込みを語った。オーストラリアは前回第5回大会で同国史上初の8強入り。一方、対戦する台湾は24年秋のプレミア12で初優勝を果たしており、1次ラウンド突破へ互いに初戦から負けられない戦いとな