「ノンシュガー塩飴」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、長年多くの消費者に支持されている「ノンシュガーシリーズ」から、すっきりとした味わいが特徴の「ノンシュガー塩飴」を3月10日に発売する。カンロは1912年の創業以来、飴の製造販売を行ってきた中で、菓子食品業界初ののど飴である「健康のど飴」や、砂糖ゼロ・糖類ゼロ（食品表示基準に基づき、100g当たり糖類0.5g未満を「糖類ゼロ」としている）でヘルシー