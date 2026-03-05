「HYBRID365＜CV−UH160＞」シャープは、一年中、高い乾燥力を発揮する「オールシーズン・ハイブリッド方式」を採用したプラズマクラスター衣類乾燥除湿機「HYBRID365」＜CV−UH160＞を発売する。近年、共働き世帯の増加に加え、急な大雨の頻度上昇や花粉・PM2．5対策などを背景に、季節や天候、時間を問わず、洗濯物を部屋干しする家庭が増えている。同機は、同社独自の「オールシーズン・ハイブリッド方式」を採用した。気温が高