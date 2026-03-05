タレントの若槻千夏が5日、都内で行われたサーモスのアパレル小物を展開するサブブランド『＆ONDO 2026 春夏 新製品プレス発表会』に登壇した。【全身ショット】涼しげ〜！華やかな水色の浴衣で登場した若槻千夏スペシャルゲストとして登壇した若槻は、サーモスの日傘を差して浴衣姿で登場。人工太陽照明灯を用いた環境下で、サーモス日傘の遮熱性を体験した。若槻は「40代になって日傘をはじめたんです」と明かし、最初は美容