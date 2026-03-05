愛知ドビーは、鋳物ホーロー鍋「バーミキュラ」で調理する冷凍食品シリーズ「VERMICULAR FROZEN DELI（バーミキュラ フローズンデリ）」を発売する。バーミキュラの味を家庭でも気軽に楽しんでもらいたいという想いから、冷凍食品事業に初めて参入する。第一弾として、3月18日にバーミキュラで無水調理し素材本来の味を引き出した「冷凍スープ」5種を発売。バーミキュラを持っていない人も、家庭で温めるだけで楽しめる。第二弾と