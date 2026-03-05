昨年10月12日に東京芝2000メートルで新馬戦を勝ち上がった後、右前橈側手根骨（とうそくしゅこんこつ）骨折が判明し、休養を挟んだイクシード（牝3＝木村、父キタサンブラック）はフラワーカップ（21日、中山芝1800メートル）に向けて調整を進めていく。4日、シルクホースクラブが発表した。同厩で22年天皇賞・秋、有馬記念、23年ドバイシーマクラシック、宝塚記念、天皇賞・秋、ジャパンカップとG1を6勝したイクイノックス