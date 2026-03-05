DeNAの相川亮二監督(49)は5日、中日戦の試合前に横浜市役所を訪問。山中竹春市長（53）に監督就任のあいさつをした。今年はDeNAが親会社になって15周年。山中市長はチームが日本一になった24年のパレードを引き合いに「あのパレードには1・5キロに30万人がお集まりになった。あの光景を見て、横浜市民ほど地元球団を愛している方はいないと思いました」と振り返った。今季チームが目指すのは、98年以来28年ぶりのリーグ優勝