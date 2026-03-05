全編ワンちゃんの目線で描く異色ホラーとして耳の早い洋画ファンの間で話題を集めていた映画『GOOD BOY』が邦題『GOOD BOY／グッド・ボーイ』として2026年7月10日より日本公開となることがわかった。 「何かがおかしい……」その異変に最初に気づいたのは、人間ではなく飼い犬のインディだった。誰もいない部屋の隅をじっと見つめる、何かに反応して突然吠え出す。誰もが経験したことのある飼い犬の不思議な行動の