【スーパーファミリーカセットケース】 6月 発売予定 価格：4,400円 スパイダーウェブスは、ゲームソフト型カードホルダー「スーパーファミリーカセットケース」を6月に発売する。3月5日12時より予約受付を開始し、価格は4,400円 詳細は随時追記する。 (C)CAPCOM