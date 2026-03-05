ユニクロは、グラフィックTシャツブランド「UT」から、2026年に30周年を迎える「ポケモン」を記念した特別コレクションを3月23日に発売する。ポケモン30周年記念「UT」今回のコレクションは、初代ポケットモンスター誕生当時に描かれた水彩タッチのアートをそのまま使用したデザインが特徴。やわらかな色づかいと手描きの雰囲気を活かし、世代を超えて楽しめるラインナップに仕上げたという。大人には懐かしさを、子どもには新鮮さ