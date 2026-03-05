米識者が分析した佐々木朗希の制球難「ターゲットがなくなっている」ドジャースの佐々木朗希投手がオープン戦で制球に苦しんでいる現状について、米国の識者が“原因”を指摘した。米放送局「MLBネットワーク」の番組内で、解説者を務めるハロルド・レイノルズ氏が、捕手の構え方に問題があると分析。「ターゲットがなくなっている」と、明確な”的”がないことが制球難の一因だと指摘した。佐々木は3日（日本時間4日）、アリ