メンバーに薬物使用を暴露されたガールズグループ2NE1のパク・サンダラが、騒動後初めて公式の場に姿を現した。3月4日、パク・サンダラはソウル・江南区で行われたアパレルブランドのイベントに出席した。前日に同グループのメンバー、パク・ボムによる「薬物使用」の暴露からわずか一日で公の場に姿を現し、注目を集めた。【話題】パク・ボム、メンバー実名入り“暴露”この日、パク・サンダラは明るい笑顔でカメラの前に立った。