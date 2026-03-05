元少女時代のメンバーで歌手のジェシカが、歳月に逆行するかのような“時が止まった”美貌を披露し、注目を集めている。3月4日、ジェシカは自身のSNSに「Better late than never Also..found a #2016 photo…（やらないよりは遅れてもやる方がいい。2016年の写真も見つけたので、私もこのトレンドに乗ってみる）」という言葉とともに、数枚の写真を投稿した。【画像】ジェシカが彼氏と結婚間近？ファン騒然公開された写真には、洗