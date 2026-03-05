ボーイズグループENHYPENのメンバー、ジョンウォンが日本のブランドを身に纏った。去る3月4日、ソウル江南（カンナム）区にて、日本発祥のアパレルブランド「A BATHING APE（BAPE）」のフラッグシップストアオープン記念フォトウォールイベントが開催された。【写真】ジョンウォン、“色気爆発”のがっしり体型イベントには、ジョンウォンのほか、ボーイズグループSEVENTEENのディノ、BOYNEXTDOORのジェヒョンとウナク、LONGSHOT、