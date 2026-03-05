「人気アイドルの顔と名前」を無断使用した違法グッズが摘発された。韓国の知的財産庁は3月5日、SEVENTEENやaespa、IVEなどに関連する商品を販売した4社に“初の是正命令”を出したと明らかにした。【写真】渋谷でK-POPアイドルのCDが大量廃棄知的財産庁の不正競争行為調査官は、昨年11月から最近にかけて、世宗（セジョン）・始興（シフン）・富川（プチョン）・金海（キメ）などのオフライン販売店4カ所とオンラインプラットフォ