片思い中・交際中問わず、恋愛にはうまくいかない時期があるものです。そんなときを、世の女性たちはどうやって乗り切っているのでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートから、「うまくいかない恋愛で悩む女性にとって頼りになる『解決策』９パターン」を紹介します。【１】恋愛中の心境をつづった歌詞に共感できる「ラブソング」「何度も繰り返して聴く」（２０代女性）と、自分の恋愛に投影できる歌詞