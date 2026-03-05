スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５日、四輪駆動車のブランド「Ｊｅｅｐ（ジープ）」のブランドアンバサダーに就任したことが発表された。都内で発表会に出席し「自分が最初に買った車もＪｅｅｐだった。好みのデザインに惹（ひ）かれて、今でも乗り続けている車。アンバサダーとしてこれから一緒に進んでいけることが、すごく光栄に思い、うれしく思