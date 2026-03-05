ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開その17」をお届けする（第1482回）。＊＊＊言うまでもなく、この稿は『逆説の日本史』であり、現在の項目は「大正デモクラシーの確立と展開」である。しかし、ここ数回は中国の軍閥対立史と蒋介石について考察している。つまり、「中国史