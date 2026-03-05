元女優で美容家の君島十和子さんの長女で、元宝塚俳優の君島憂樹さんが、母娘ショットを披露した。⁡憂樹さんは３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に、十和子さんと母娘そろって出演。５日までに自身のインスタグラムを更新し、「ご覧いただきありがとうございました」と、十和子さんとの母娘オフショットをアップした。また、撮影について「はぁぁぁ！緊張しましたっ笑笑」と振り返り