◆オープン戦ナショナルズ５―１ベネズエラ（４日、米フロリダ州ウェストパームビーチ＝カクティパークオブザパームビーチ）ベネズエラ代表がナショナルズとオープン戦を行い、１−５で敗れた。前日のアストロズ戦も敗れており、Ｄ組で突破を有力視されている強豪が、まさかのオープン戦連敗で本大会に臨むことになった。メジャー１１年目を迎える先発のロドリゲス（Ｄバックス）が初回に適時二塁打と犠飛で２失点の誤算相手